استقبل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمكتبه ظهر أمس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري والمدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد وممثل وكيل الحرس الوطني قائد الحماية والتعزيز اللواء الركن فالح شجاع، حيث رحب رئيس الأركان العامة للجيش بالضيوف وتم تبادل الأحاديث الودية ضمن محور الزيارة.

بعدها عقد اجتماع لجنة أنظمة الخدمة العسكرية برئاسة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، وبحضور وكلاء وزارة الداخلية والحرس الوطني والإطفاء، حيث تم خلاله مناقشه الاتفاقيات وبحث سبل التعاون وتفعيل آلية العمل في مجال العمليات والتدريب المشترك والتنسيق بين القطاعات العسكرية لتبادل الخبرات وتطويرها بين الجهات الأربع، ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للاجتماع السابق المنعقد في يونيو 2017.

حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط الجيش والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.

من جهة أخرى، بحث رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر مع الملحق العسكري العسكري الأسترالي المقيم في المملكة العربية السعودية العقيد براد روبرتسون عددا من المواضيع المشتركة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس إن اللقاء تضمن مناقشة الأمور والقضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها اذ أشاد الفريق الخضر بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.