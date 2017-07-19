ليلى الشافعي

استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج، رئيس مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية عبدالعزيز البابطين، وجرى الحديث حول العديد من القضايا الثقافية، حيث قدم عرضا حول أهم الأنشطة الثقافية التي تعتزم المؤسسة القيام بها في الفترة القادمة.

وحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد أشاد الرئيس التونسي بالدور المتميز الذي تضطلع به مؤسسة البابطين الثقافية في دعم الإبداع الثقافي في المنطقة العربية، وأكد الدور الكبير الذي توليه تونس لتطوير قطاع الثقافة اعتبارا لمكانته المحورية في النهوض بالمجتمع وتحصينه ضد مخاطر التطرف والإرهاب، معربا عن استعداد تونس للتعاون مع هذه المؤسسة في انجاز المشاريع وتطوير قطاع الثقافة.

وتحدث البابطين أمام الرئيس التونسي عن سعي المؤسسة لتقديم مقترح أمام قادة دول العالم يتعلق بتعليم ثقافة السلام في جميع مدارس العالم بمناسبة انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام الحالي.

وفي تصريح صحافي نقلته مؤسسة عبدالعزيز البابطين الثقافية عن رئيسها، فإن هذا المسعى يعد استكمالا للأنشطة التي بدأتها المؤسسة منذ سنوات عديدة في تكريس ثقافة السلام، مضيفا أن هذه الجهود تكثفت كثيرا في الآونة الأخيرة بما تستدعيه الظروف العالمية المتصاعدة، وأخذت طابعا رسميا من خلال توقيع اتفاقيات بين المؤسسة وجهات دولية تابعة للأمم المتحدة تقوم بالدور نفسه الذي تؤديه المؤسسة نحو السلام والتعايش الآمن بين الشعوب.

هذا، وقد حضر اللقاء المدير العام لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية د.تهامي العبدولي.