استقبل صاحب السمو الأميرالشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس سلطان البهرة د.مفضل سيف الدين والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيات تهان إلى اللاعبين كل من: ماجد الزيد بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية، وعيسى الزنكوي بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية، وخالد السبيعي بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية، وفجر مندني بمناسبة حصولها على الميدالية البرونزية ونادية الحقان بمناسبة حصولها على الميدالية البرونزية وإلى لاعبي الفريق الرباعي الذي ضم كلا من يعقوب اليوحة ومشعل المطيري وعبدالعزيز قرينيس وحسين الشيحة بمناسبة حصولهم على الميدالية البرونزية وذلك ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى التي أقيمت مؤخرا في الجمهورية التونسية أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بفوزهم بهذه الميداليات في هذه البطولة ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لمواصلة عطائهم الرياضي وتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تهان إلى اللاعبين كل من ماجد الزيد بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية وعيسى الزنكوي بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية وخالد السبيعي بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية وفجر مندني بمناسبة حصولها على الميدالية البرونزية ونادية الحقان بمناسبة حصولها على الميدالية البرونزية وإلى لاعبي الفريق الرباعي الذي ضم كلا من يعقوب اليوحة ومشعل المطيري وعبدالعزيز قرينيس وحسين الشيحة بمناسبة حصولهم على الميدالية البرونزية وذلك ضمن منافسات البطولة العربية لألعاب القوى التي أقيمت مؤخرا في الجمهورية التونسية متمنيا سموه لهم كل التوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية لرفع راية الوطن العزيز في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تهان مماثلة.

مكرمة أميرية بالعفو عن 1207 مسجونين

بمبادرة سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، صدر مرسوم أميري لعام 2017 بالعفو عن باقي العقوبات المحكوم بها على 1207 شخصا.

وشمل العفو 1207 نزيلا، حيث ضم الافراج الفوري 261 ، وتخفيض العقوبات الجزائية 757، ورفع سابقة الإبعاد 189، والعفو عن بعض الغرامات المالية.

وهنأ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء عبدالله المهنا جميع من شملهم العفو الأميري سواء بالإفراج الفوري أو تخفيض العقوبة أو رفع سابقة الإبعاد وأيضا أهالي وذوي المشمولين بالعفو الأميري.