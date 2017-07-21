بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى رام ناث كوفند الرئيس المنتخب لجمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الهند متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين الكويت وجمهورية الهند الصديقة المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رام ناث كوفند الرئيس المنتخب الجمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الهند متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

إلى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوان مانويل سانتوس رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوان مانويل سانتوس رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.