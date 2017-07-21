التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس سفير جمهورية الفلبين لدى البلاد ريناتو بيدرو فيللا حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

كما التقى الجارالله في وقت لاحق سفير جمهورية العراق لدى الكويت علاء الهاشمي حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني.