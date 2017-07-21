نشكر الأردن ملكاً وحكومة وشعباً لتعاونه مع الكويت في كل المجالات

قلد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد أمس بقاعة الفريق الركن أحمد الخالد الحمد الصباح بوزارة الدفاع، عددا من الضابط رتبهم بعد تخرجهم في جامعة مؤتة / الجناح العسكري من المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطا بالجيش الكويتي.

بدأت مراسم التولية بقراءة المرسوم الأميري، بعدها تفضل الشيخ محمد الخالد بتقليد الرتب، ومن ثم أدى الضباط الجدد القسم القانوني بهذه المناسبة.

بعد ذلك هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الضباط الجدد بكلمة جاء فيها «نبارك لكم اليوم، ونهنئكم بحصولكم على ثقة سيدي حضرة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الاحمد، حفظه الله ورعاه، وأتمنى أن تكونوا عند حسن الظن بكم وأن تحافظوا على هذا القسم، وأن تضعوا مصلحة الوطن والمحافظة عليه والذود عنه نصب أعينكم، راجيا الله العلي القدير لكم التوفيق والنجاح في حياتكم العلمية والعملية لخدمة وطننا الحبيب كما يسعني ان اوجه الشكر الوفير الى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا لتعاونها مع الكويت في كل المجالات خاصة في المجال العسكري».

حضر مراسم التولية رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر واعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار قادة الجيش.

رئيس الأركان بحث التعاون المشترك مع الملحق العسكري الأردني

بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر أمس الخميس مع الملحق العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى البلاد العميد الركن محمد السحيم أوجه التعاون المشترك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها ان اللقاء تطرق إلى بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الشقيقين.