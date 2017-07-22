بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا الصديقة عبّر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لمملكة بلجيكا الصديقة، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لمملكة بلجيكا الصديقة متمنيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.