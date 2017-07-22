دعت سفارتنا لدى المملكة المتحدة المواطنين المتواجدين في بريطانيا خلال العطلة الصيفية سواء بهدف السياحة او العلاج الى عدم لبس الحلي والمصوغات الذهبية والساعات الثمينة.

وحذر مسؤول الشؤون القنصلية في السفارة محمد العجران في بيان جميع الكويتيين من وجود عصابات منظمة من بعض قائدي الدراجات النارية تقوم بالتعرض للسياح وخاصة الخليجيين وسرقة مقتنياتهم الشخصية الثمينة في شوارع لندن.

وناشد الجميع الالتزام بما ورد من تعليمات حفاظا على امنهم وسلامتهم خلال تواجدهم خارج البلاد مشيرا الى ان السفارة تلقت خلال الايام القليلة الماضية عددا من البلاغات لتعرض مواطنين لسرقات وبعض الحالات لاصابات جراء مقاومتهم لهذه العصابات.

ودعا المواطنين الى عدم التردد في الاتصال بأرقام السفارة والموجودة لخدمة المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الرقم 02075903400.