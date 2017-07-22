twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email ممثل الأمير إلى مصر لحضور افتتاح قاعدة «محمد نجيب» العسكرية السبت 2017/7/22 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 162 A+ A- ممثل صاحب السمو الأمير.. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد لدى مغادرته البلاد متوجها إلى مصر امس غادر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد البلاد مساء امس متوجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك لتمثيل سموه في حفل افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية وحفل تخريج الكليات العسكرية.