يصل إلى البلاد اليوم الاحد الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة والوفد الرسمي المرافق في زيارة عمل للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر.

وتأتي زيارة الرئيس التركي في إطار جولة جولة خليجية تشمل السعودية والكويت وقطر لبحث الأزمة الخليجية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي بالرئاسة التركية ان الرئيس التركي سيلتقي في مدينة جدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأشار البيان الى ان اردوغان سيلتقي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ليتوجه بعدها إلى قطر للقاء الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبحث الرئيس التركي الأزمة الخليجية منذ بدئها في اتصالات هاتفية مع سمو الأمير وخادم الحرمين الشريفين وأمير دولة قطر مؤكدا ثقته بالملك سلمان في إيجاد حل للأزمة.