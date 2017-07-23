تلقى محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود نسخة من الإصدار الخاص للمنظمة الدولية للهجرة بالكويت الذي يحمل عنوان «استجابة المنظمة الدولية للهجرة في العراق لأزمة الموصل من خلال دعم حكومة دولة الكويت».

وأكدت المنظمة ان هذا الإصدار يمثل نموذجا لتقديرنا لإسهامات الكويت في العمليات الإنسانية للمنظمة الدولية للهجرة، والذي ساهم في قدرة المنظمة على تنفيذ العديد من المشاريع التي ساعدت بشكل مباشر أكثر من 100 ألف عراقي نازح بسبب العمليات العسكرية في الموصل.

بدوره، أكد الشيخ فيصل الحمود اهتمام الكويت البالغ بالعمل الإنساني في شتى بقاع العالم، والذي يأتي ضمن أولوياتها، فضلا عن دعمها لجميع المؤسسات الإنسانية لتمكينها من الاستمرار في عملها وتقديم الخدمات المطلوبة منها، مشيدا بالجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة لإغاثة المنكوبين ومد يد العون لهم.