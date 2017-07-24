بحث وفد زائر من وزارة الدفاع امس سبل التعاون المشترك بين إدارة العلاج بالخارج التابعة للوزارة والقطاع الصحي الخاص التابع لإمارة دبي.

وقام الوفد الكويتي برئاسة مدير إدارة العلاج بالخارج لدى وزارة الدفاع العميد ركن عماد أمان بزيارة المستشفى الأميركي حيث تمت مناقشة سبل التعاون المشترك مع نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى د. بطي الملا لاسيما في مجال علاج المرضى المرسلين من وزارتي الدفاع والداخلية.

وجرى بحث اهم المعوقات التي تواجه تعزيز التعاون بين الطرفين وإيجاد أفضل الحلول المناسبة لها وكذلك التباحث في مجال التبادل الطبي واستقبال أطباء زائرين من قبل المستشفى الى الكويت.

كما قام الوفد بزيارة المرضى الكويتيين المقيمين في المستشفى والوقوف على اهم احتياجاتهم.



وسيقوم الوفد بزيارة القنصلية الكويتية في إمارة دبي وذلك للعمل على تذليل جميع المعوقات في سبيل خدمة المرضى المبتعثين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية قبل ان يغادر الوفد الى امارة ابوظبي لزيارة السفارة الكويتية وبعض المستشفيات الخاصة هناك.

وضم الوفد علاوة على العميد ركن عماد امان كلا من رئيس لجنة العلاج بالخارج العقيد د. راشد الدويلة ومقرر اللجنة المقدم د.هشام العسعوسي وعضو اللجنة المقدم د.محمد الغانم.

وحضر الاجتماع من الجانب الإماراتي نائب رئيس مجلس الاداره بطي الملا ومدير مجلس السياحة العلاجية في هيئة الصحة بدبي د.ليلى المرزوقي والرئيس التنفيذي للمستشفى الأميركي في دبي بيتر مكاوسكي.