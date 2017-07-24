استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مع سفير مملكة هولندا فرانس بوتايت والوفد المرافق له جهود الجهاز في معالجة قضية هذه الفئة.

وقال الفضالة خلال استقباله امس للسفير بوتايت في مقر الجهاز المركزي بقصر نايف انه قدم له شرحا مستفيضا وعرضا مرئيا عن أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والتسهيلات والمزايا التي تقدمها الكويت لهذه الفئة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (2011/409).

وأوضح ان تقديم هذه التسهيلات والمزايا ينبع من طبيعة المجتمع الكويتي التي جبلت على فعل الخير واستشعارا للمكانة المتقدمة التي تتبوأها الكويت بين دول العالم والتي توجت بمنح الامم المتحدة صاحب السمو أمير البلاد لقب (قائد العمل الإنساني).

وأكد الفضالة ان الكويت تضمن لجميع افراد هذه الفئة حقوق التعليم والعلاج بالمجان، مشيرا إلى ان التجنيس حق سيادي للدولة.