استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بدار سلوى مساء أمس الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة والوفد الرسمي المرافق له، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها أردوغان للبلاد.



حضر اللقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.



هذا، وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين إذ ترأس الجانب الكويتي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، وعن الجانب التركي الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة.



وقد تناولت المباحثات استعراض العلاقات الثنائية التي تربط الكويت بالجمهورية التركية الصديقة وسبل تعزيزها وتنميتها على الأصعدة كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات بالمنطقة.



وساد المباحثات جو ودي عكس روح التفاهم والصداقة التي تتميز بها العلاقات الطيبة بين البلدين في خطوة تجسد رغبة الجانبين في تعزيز التعاون القائم بينهما في كل المجالات.



هذا، وأقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بدار سلوى مأدبة عشاء على شرف الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة والوفد الرسمي المرافق له، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها فخامته للبلاد.



وكان الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة والوفد الرسمي المرافق له قد وصلوا إلى البلاد مساء امس في زيارة عمل للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.



وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، والمستشار بالديوان الأميري محمد شرار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.



وتشكلت بعثة الشرف المرافقة للرئيس أردوغان من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري خالد يوسف الفليج.



ويرافق الرئيس التركي وفد رسمي يضم كلا من رئيس الاركان العامة للجيش التركي الجنرال هولوسي آكار ووزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءات البايراك ووزير الاقتصاد نهاد زيبقجي ووزير الدفاع الوطني نور الدين جانيكلي وعدد من كبار المسؤولين في حكومة الجمهورية التركية الصديقة.



هذا وكان، صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد استقبل بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.



كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.



واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.



واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والممثلة العليا لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائبة رئيس المفوضية الاوروبية فديريكا موغيريني والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد.



حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.



وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني وصلت الى الكويت امس في سياق الجهود الديبلوماسية التي تشهدها المنطقة لمعالجة الأزمة الخليجية.



واجرت مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين للإعراب عن دعم الاتحاد الاوروبي لجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لحل الازمة الخليجية.



وأكدت الممثلة العليا لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني أمس ان الكويت تتمتع بالمكانة والثقة من كل الاطراف الاقيليمية والدولية لإيجاد حل سياسي ديبلوماسي للأزمة الخليجية.



وقالت موغيريني لـ «كونا» على هامش زيارتها الرسمية إلى البلاد ان الاتحاد الأوروبي يدعم جهود الوساطة التي يقوم بها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لدعم المفاوضات بين أطراف الأزمة الخليجية.



ووصفت زيارتها للكويت بـ «الممتازة» إذ بحثت العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والكويت والمجالات التي يجب ان يتم تطويرها، مشيدة بنتائج هذه الزيارة ولقائها بصاحب السمو الأمير.



ولفتت الى انها ناقشت خلال الزيارة ايضا القضايا الإقليمية التي يتم العمل عليها لاسيما دعم العراق بعد انتصار جيشه على ما يسمى بتنظيم «داعش» وإعادة إعمار المناطق المحررة والعمل على أزمات أخرى مثل اليمن وسورية وغيرها.



هذا وبعث صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ببرقية تهنئة الى اخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة ذكرى يوم النهضة المباركة لسلطنة عمان الشقيقة.



مشيدا سموه حفظه الله بالانجازات الشاملة والنهضة المباركة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة ومتمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تهنئة الى اخيه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم النهضة المباركة لسلطنة عمان الشقيقة متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة كل التقدم والازدهار.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.



وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد استقبل وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني امس في قصر بيان وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية إلى البلاد.



وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أثناء اللقاء بالعلاقات المميزة التي تربط بين الكويت والاتحاد الأوروبي وكذلك بالعلاقات التي تربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول الاتحاد الأوروبي في كل المجالات ومختلف الأصعدة.



كما تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وسفيرنا لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي ولدى حلف شمال الأطلسي جاسم البديوي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

