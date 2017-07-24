وصل إلى البلاد مساء امس الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة والوفد الرسمي المرافق له في زيارة عمل للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.



وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، والمستشار بالديوان الأميري محمد شرار، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.



وتشكلت بعثة الشرف المرافقة للرئيس أردوغان من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري خالد يوسف الفليج.



ويرافق الرئيس التركي وفد رسمي يضم كلا من رئيس الاركان العامة للجيش التركي الجنرال هولوسي آكار ووزير الخارجية مولود تشاوش اوغلو ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءات البايراك ووزير الاقتصاد نهاد زيبقجي ووزير الدفاع الوطني نور الدين جانيكلي وعدد من كبار المسؤولين في حكومة الجمهورية التركية الصديقة.