ثمن أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين وساطة دولة الكويت لحل الازمة الخليجية.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية ان ذلك جاء خلال جلسة مباحثات عقدها الشيخ تميم مع الرئيس اردوغان جرى خلالها بحث تطورات الاحداث الاقليمية والدولية لا سيما الازمة الخليجية والمساعي والجهود المبذولة لاحتوائها وحلها بالحوار والطرق الدبلوماسية.



وتناولت المباحثات الجهود المشتركة للبلدين في مكافحة الارهاب والتطرف للعمل على الحد من هذه الآفة التي تهدد امن المنطقة وذلك من خلال الجهود الاقليمية والدولية المبذولة لمحاربتها بكافة صورها واشكالها ومصادر تمويلها.



واستعرض الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.



وتناول الجانبان في هذا الشأن مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها في المجالات الدفاعية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وكان اردوغان وصل الى

الدوحة قادما من الكويت في نطاق جولة خليجية استهلها بالسعودية واجرى خلالها محادثات رسمية مع خادم الحريمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز كما عقد مباحثات مع سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تركزت على بحث جهود الوساطة الكويتية في الازمة الخليجية والمساعي المبذولة لحل الخلاف