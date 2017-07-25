التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله مع وزير خارجية الجمهورية التركية مولود جاويش أوغلو مساء اول من أمس في قصر بيان العامر، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات ومختلف الأصعدة إضافة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وسفيرنا لدى الجمهورية التركية غسان الزواوي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.