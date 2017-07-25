«لا أحد يذكرني على الاطلاق»

الممثل المصري يوسف شعبان الذي اعلن اعتزاله التمثيل نهائيا لأسباب خاصة لم يكشف عن تفاصيلها، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يوسف كان قد تعرض لوعكات صحية في الأشهر الماضية إلا أن وضعه الصحي ليس السبب الرئيس، حيث قال في حديث صحافي له مع مجلة «لها»، قبل عام إنه لا يتلقى عروض عمل من أجل العودة إلى التمثيل.