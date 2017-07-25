جدد القائم بأعمال سفارتنا لدى مملكة بوتان بالإنابة المستشار فاضل الحسن أمس الاثنين دعوة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لوزير خارجية مملكة بوتان دامتشو دورجي لزيارة الكويت.

وقال الحسن في اتصال هاتفي مع «كونا»: ان ذلك جاء على هامش اللقاء الذي جمعه بالوزير دورجي في مملكة بوتان، اذ اعرب وزير خارجية بوتان عن تطلعه الى تحديد موعد لتلبية هذه الدعوة عبر القنوات الديبلوماسية فيما بحث الطرفان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. ونقل الحسن إشادة الوزير دامتشو «بالمكانة الرفيعة والثقة العالية التي وصلت إليها الديبلوماسية الكويتية، اذ سجل إعجابه وتقديره بجهود الوساطة التي يبذلها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اقليميا ودوليا لحل الأزمات».

وأضاف أن وزير خارجية بوتان أكد أن المبادرات السامية التي أطلقها صاحب السمو الأمير في المجالات الإنسانية التي توجت بمنح سموه لقب قائد العمل الإنساني من قبل منظمة الأمم المتحدة وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني. وقال الحسن: ان الوزير دورجي سجل في ختام اللقاء امتنان بلاده لحسن رعاية الكويت للجالية البوتانية التي تعمل فيها.