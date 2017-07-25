أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ان علاقات بلاده مع الكويت طيبة دوما، وأن السفارة الإيرانية في الكويت ستستمر في عملها على مستوى السفير، وان السفير الإيراني سيبقى في الكويت.

وقال قاسمي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي أمس الاثنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية، في الرد على سؤال حول طبيعة العلاقات الإيرانية ـ الكويتية: لقد أعلنا عن مواقفنا، والعاملون لم يتم طردهم بل هنالك خفض لعدد الديبلوماسيين حيث اطلعوا سفيرنا يوم الخميس ليتم خفض عدد الديبلوماسيين خلال شهر ونصف الشهر.

وأضاف: لقد كانت علاقاتنا مع الكويت طيبة دوما، وان الإجراء الأخير لم يكن إيجابيا، الا ان سفيرنا باق في الكويت والسفارة ستستمر في عملها على مستوى السفير. ينبغي تفهم بعض الظروف ونحن نحتفظ لأنفسنا بحق الرد وسنتخذ الإجراء اللازم في الوقت المناسب.

وأضاف قاسمي: إن عدد الديبلوماسيين الكويتيين (في طهران) أقل من عدد ديبلوماسيينا (في الكويت).