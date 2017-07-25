دعا محافظ مبارك الكبير الفريق أول متقاعد أحمد الرجيب وزارة الخارجية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان إلى العمل نحو ترشيح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لنيل جائزة نوبل للسلام لدوره الفاعل في ترسيخ الأمن والسلم الدولي وكذلك لجهود سموه المشهود لها في حلحلة الأزمة الخليجية الأخيرة وغيرها من الأزمات، وقال الرجيب في تصريح صحافي إن لصاحب السمو الأمير مكانة دولية رائدة كانت سببا لأن ينال اللقب عن جداره واستحقاق الا وهو قائد الإنسانية، مشيرا إلى ان جهود سموه الممتدة في خدمة الإنسانية اكسبه احترام قادة الدول، وأشار إلى ان جهود سموه في استتباب السلام في ربوع العالم ولجوء كثير من الدول إلى حكمته وبعد نظره للمصالحات الوطنية تعد من العوامل الداعمة لأن ينال هذا اللقب والذي سيكون استكمالا لمسيرة عطاء نابضة، وشدد محافظ مبارك الكبير في ختام تصريحه على ضرروه تحرك وزارة الخارجية والجهات المختصة للسعي نحو نيل قائد عربي بمكانة صاحب السمو جائزة نبل للسلام الجهد لترشيح سموه لنيل جائزة نبل للسلام.