صفر والناجم: الدعم الأميري السامي للعلم والمعرفة يعكس دور الكويت الريادي في استخدام تكنولوجيا الاتصال في مجال التعليم

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك .

كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ومدير عام جامعة الكويت د.حسين الأنصاري ود.صلاح راشد الناجم أستاذ علم اللغة الحاسوبي في كلية الآداب بجامعة الكويت والحاصل على أفضل مشروع في فئة التعلم الإلكتروني على مستوى العالم في القمة العالمية لمجتمع المعلومات ود.عبدالمجيد صفر أستاذ كلية العلوم بجامعة الكويت والحاصل على جائزة المركز الثاني عالميا في فئة العلوم الإلكترونية واختيار المشروع المميز على موقع (هيستونانو).

هذا، وقد هنأهم سموه بحصولهم على هذه الجوائز، مشيدا بإنجازهم العلمي المميز، كما حثهم سموه على بذل المزيد من الجهود لإحراز المراكز المتقدمة بكل المجالات العلمية خدمة لوطنهم العزيز ورفع رايته في المحافل الدولية، متمنيا لهم سموه مزيدا من التقدم والنجاح.

وأعرب الأكاديميان عن بالغ سعادتهما وتشرفهما بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة حصولهما على جائزتين عالميتين في مجال التعلم الإلكتروني.

ونوه الأكاديميان في تصريحين متفرقين عقب استقبال صاحب السمو لهما بالدعم الأميري السامي لمجال العلم والمعرفة بما يعكس دور الكويت الريادي في استخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال في مجال التعليم.

وقال د.عبدالمجيد صفر استاذ كلية العلوم بجامعة الكويت والحاصل على جائزة المركز الثاني عالميا في فئة العلوم الإلكترونية واختيار المشروع المميز على موقع (هيستونانو) في تصريح له عقب الاستقبال «حظينا بشرف لقاء صاحب السمو الأمير بمناسبة حصولي على الجائزة العالمية في مجال العلوم الإلكترونية وخاصة في مجال علم النانو، حيث كان المشروع الذي حققت فيه المركز الثاني عالميا مشروع علم النانو، طبعا صاحب السمو أعطانا توجيهات سامية كثيرة فيما يخص الاهتمام بالعلم خاصة في جامعة الكويت ،ما أعطانا دافعا كبيرا لأن نهتم بالمزيد من الجوائز العالمية في المستقبل.

من جانبه، قال د.صلاح راشد الناجم أستاذ علم اللغة الحاسوبي في كلية الآداب بجامعة الكويت والحاصل على افضل مشروع في فئة التعلم الإلكتروني على مستوى العالم في القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تصريح مماثل: «تشرفنا بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتشرفنا بدعمه وبكلماته المشجعة حيث شجعنا فيها على الاستمرار في الإنجاز وكان اللقاء هذا بمناسبة فوزي بجائزة قمة مجتمع المعلومات 2017 التي تمنحها هيئة الامم المتحدة وكان فوزي في مشروعي مشروع التعلم الإلكتروني والفصل الافتراضي في فئة التعلم الإلكتروني كأفضل مشروع على مستوى العالم وان شاء الله هذا الإنجاز يعبر عن دور الكويت الريادي على مستوى العالم في استخدام تكنولوجيا معلومات الاتصالات في مجال التعليم».

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفند رئيس جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه رئيسا لجمهورية الهند، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين الكويت وجمهورية الهند الصديقة المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفند رئيس جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه رئيسا لجمهورية الهند، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية ألبانيا، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين الكويت وجمهورية ألبانيا الصديقة المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ايلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية ألبانيا، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.