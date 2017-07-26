استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس في قصر بيان مدير عام جامعة الكويت د. حسين الأنصاري يرافقه أستاذ علم اللغة الحاسوبي في كلية الآداب بجامعة الكويت د. صلاح راشد الناجم بمناسبة حصوله على أفضل مشروع في فئة التعلم الإلكتروني على مستوى العالم في القمة العالمية لمجتمع المعلومات والأستاذ في كلية العلوم بجامعة الكويت د. عبدالمجيد صفر بمناسبة حصوله على جائزة المركز الثاني عالميا في فئة العلوم الإلكترونية واختيار المشروع المميز على موقع (هيستونانو).

كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م. سالم الأذينة حيث سلم سموه الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للكويت 2017 - 2020.