قام وفد من عمادة كلية العلوم الاجتماعية يضم كلا من عميد الكلية د.حمود القشعان والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية والدراسات العليا د.هند المعصب ورئيس وحدة الدراسات الآسيوية سحر العلي بزيارة إلى وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، حيث تطرق اللقاء الى ‏دور الكلية في تحقيق رؤية الكويت 2035، ‏بالإضافة إلى الأنشطة التي قامت بها كلية العلوم الاجتماعية لتحقيق رؤية صاحب السمو الأمير، عندما قال «الكويت تتجه شرقا».

وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على أن يكون هنالك فريق عمل من الكلية ومن الفعاليات التنموية في الكويت لتجميع ‏الرؤى والأفكار لما فيه مصلحة البلاد وقد أثنى الوزير على الدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس وكذلك بالدور الطلابي في رفع اسم الكويت في المحافل الأكاديمية والعلمية.