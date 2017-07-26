اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالله الوردات الذي يقوم بزيارة للبلاد.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين الكويت والبرنامج والأنشطة التي يقوم بها البرنامج حول العالم إذ أشاد الوردات خلال اللقاء بالدور الرائد الذي تقوم به الكويت في المجال الإنساني ودعم أنشطة البرنامج.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية السفيرة أمل الحمد.

كما اجتمع الجارالله مع سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.