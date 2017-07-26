وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع المغرب اتفاقية قرض لتمويل مشروع خط قطار فائق السرعة بقيمة 15 مليون دينار (ما يعادل 50 مليون دولار).
ووقع عن الجانب الكويتي المدير العام للصندوق الكويتي عبد الوهاب البدر في ما وقع عن المغرب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعي بحضور وزير التجهيز والنقل عبد القادر عمارة.
وأعرب الوزير بوسعي في تصريح لـ «كونا» على هامش حفل التوقيع عن امتنان بلاده للكويت للعناية الخاصة التي توليها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب والمساهمة الفعالة في دعم المشاريع الإستراتيجية بالمملكة.
وأكد أهمية مشروع خط القطار فائق السرعة الذي يربط مدينتي طنجة بالدار البيضاء في تطوير منظومة النقل ومواكبة الارتفاع المتزايد الذي تعرفه حركة النقل بالمغرب.
من جانبه اكد البدر في تصريح مماثل دعم الكويت للمغرب يشمل أيضا مجالات إنمائية حيوية مثل الفلاحة والصيد البحري والنقل والطرق وغيرها من مشاريع التنمية التي يعول عليها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للشعب المغربي.