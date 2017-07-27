استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالله يمين عبدالقيوم رئيس جمهورية المالديف الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لجمهورية المالديف الصديقة، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

كذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى إيلين جونسون سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لجمهورية ليبيريا الصديقة، متمنيا لها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيتي تهنئة مماثلتين.