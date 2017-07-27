القاهرة ـ هناء السيد
يترأس النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وفد دولة الكويت المشارك في اعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية في دورة غير عادية على المستوى الوزاري لمناقشة الخطوات والتحركات التي يمكن اتخاذها لمواجهة التصعيد الاسرائيلي الأخير في مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك. ويضم الوفد المرافق للوزير السفير الشيخ د. احمد ناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير والسفير عزيز الديحاني مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي وسفير الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ والمستشار خليفة الخرافي والمستشارين بالمندوبية الدائمة محمد العلاطي وفلاح المطيري.