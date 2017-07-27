تقديرا لجهود أمير الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الوساطة لرأب الصدع الخليجي، والتي يقوم بها سموه منذ بداية الأزمة بين الدول الأربع المقاطعة من جهة ودولة قطر من جهة أخرى والتي حظيت بالإشادة والدعم الدوليين وذلك بعدما نالت الدعمين المحلي والإقليمي، تم تعليق جدارية عملاقة تحمل صورة لصاحب السمو في «قطر مول».
ثم انطلقت فعالية التوقيع على الجدارية من قبل المواطنين والخليجيين والمقيمين في الدوحة.
ورصدت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الفعالية التي حظيت بإقبال كبير يعبر عن الحب والتقدير والاحترام لصاحب السمو الأمير وللكويت وشعبها.