التقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد امس وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية عبدالقادر مساهل. وجاء اللقاء على هامش اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لمناقشة الخطوات والتحركات التي يمكن اتخاذها لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطير في مدينة القدس والمسجد الأقصى.



كما التقى الخالد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية ايمن الصفدي. وحضر اللقاءين مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وسفير الكويت لدى مصر السفير محمد الذويخ ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية.