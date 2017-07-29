بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بيدرو بابلو كوشينسكي رئيس جمهورية بيرو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لجمهورية بيرو الصديقة متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بيدرو بابلو كوشينسكي رئيس جمهورية بيرو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لجمهورية بيرو الصديقة متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.