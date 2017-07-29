أسامة دياب

أكد السفير الكوري الجنوبي لدى البلاد يو يونتشول على أن السفارة تولي التبادل الثقافي بين البلدين أهمية كبرى، حيث إنه يوفر أرضية ملائمة للفهم المتبادل ويعمل على توطيد العلاقات بين الشعبين الكويتي والكوري، لافتا إلى أن السفارة الكورية كانت قد اسست الديوانية الكورية الثقافية في عام 2012 لخلق أنشطة توفر للشعب الكويتي معرفة ودراية بالثقافة الكورية مثل: مهرجان السينما الكورية ومهرجان أطعمة الشوارع.

وأوضح في تصريحات للأنباء على هامش المسابقة الثقافية التي نظمتها السفارة عن كوريا مساء أمس الاول، أن هذه المسابقة تنظم للمرة الاولى في الكويت وتهدف الى زيادة عدد الكويتيين الذين يهتمون بالثقافة الكورية، معربا عن سعادته بالاقبال الكبير من جانب الشباب الكويتي للمشاركة في المسابقة، موضحا ان السفارة بذلت مجهودا كبيرا للتعريف بالمسابقة من خلال اعلانات الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.