صدر مرسوم رقم 164 لسنة 2017 بتعيين سفير غير مقيم جاء فيه: يُعين صالح الصقعبي ـ سفير دولة الكويت لدى جمهورية السنغال ـ بالإضافة إلى عمله ـ سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كاب فيرد. مادة ثانية: على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر مرسوم رقم 165 لسنة 2017 بتجديد تعيين وكيل وزارة مساعد بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب جاء فيه: مادة أولى: يجدد تعيين يوسف إبراهيم خلف اليتامى ـ بدرجة وكيل وزارة مساعد بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب ـ لمدة أربع سنوات اعتبارا من 18/7/2017. مادة ثانية: على وزير الدولة لشؤون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.