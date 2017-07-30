بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد ببرقيات شكر وتقدير الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزير الصحة د. جمال الحربي عبر فيها سموه عن خالص شكره وتقديره لهم ولإخوانه وابنائه في وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء ووزارة الصحة على ما بذلوه من جهود وتعاون وتنسيق كبير في عملية مكافحة وإطفاء الحريق الذي اندلع في مصنع للمحارم الورقية بمنطقة الاحمدي الصناعية، مقدرا سموه دور رجال الاطفاء الذين تصدوا للحريق بكل شجاعة وتفان وإخلاص حتى تمت السيطرة عليه.

واشاد سموه بما تحلى به الجميع من روح وطنية مخلصة عالية متمنيا لهم كل التوفيق في خدمة الوطن الغالي، سائلا سموه المولى تعالى ان يمن على المصابين من رجال الاطفاء بسرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات شكر وتقدير الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ووزير الصحة د. جمال الحربي ضمنها سموه شكره وتقديره لهم ولإخوانه وابنائه في وزارة الداخلية والادارة العامة للاطفاء ووزارة الصحة وذلك لما بذلوه في عملية مكافحة واطفاء الحريق الذي اندلع في مصنع للمحارم الورقية بمنطقة الاحمدي الصناعية، مقدرا سموه ما ابداه الجميع من تعاون وتنسيق تام للسيطرة على هذا الحريق وعلى الروح الوطنية العالية التي تحلوا بها، سائلا سموه المولى عز وجل ان يمن على المصابين من رجال الاطفاء بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيات شكر وتقدير مماثلة.