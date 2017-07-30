خديدي: الكويت لها السبق في إغاثة الشعوب ودعم ومساندة جهود التنمية

أشادت مسؤولة العلاقات الدولية في هيئة الحماية المدنية الإيطالية نادية خديدي بالدور «الريادي» الذي تؤديه الكويت في دعم العمل الإنساني والإغاثي بمختلف أنحاء العالم والاستجابة الفورية لنداءات الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث.

جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها مسؤولة العلاقات الدولية في هيئة الحماية المدنية التابعة الى رئاسة الوزراء الإيطالية مع سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد وتركزت على سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات العمل الإنساني والإغاثي وإدارة حالات الطوارئ والكوارث.

وقالت خديدي وفق بيان صادر عن سفارتنا في إيطاليا: «ان الكويت كان لها السبق في إغاثة الشعوب ودعم ومساندة جهود التنمية لاسيما لضحايا ومنكوبي الكوارث والأزمات».

ورحبت بالجهود «الحثيثة» التي يبذلها السفير الخالد لتعزيز التعاون بين هيئة الحماية المدنية والمؤسسات الرسمية والأهلية الكويتية في مجال العمل الأغاثي والإنساني.

ولفتت خديدي الى أهمية الزيارة التي نظمتها سفارتنا لدى إيطاليا أخيرا لوفد خليجي شبابي لمد خيوط التواصل المباشر مع الهيئة، مؤكدة استعداد الهيئة لاستقبال وفود كويتية متخصصة في العمل التطوعي لتبادل الخبرات المهنية والتقنية المشتركة.

من جهته، أشاد سفيرنا لدى إيطاليا بالدور «الحيوي» الذي تؤديه هيئة الحماية المدنية الإيطالية في التعامل مع مختلف حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية التي شهدتها إيطاليا على مدى أربعة عقود.

وأعرب السفير الخالد خلال اللقاء عن تقديره البالغ للدور الذي تؤديه هيئة الحماية المدنية في إيطاليا، مؤكدا انها «أثبتت تميزا دوليا بفضل منظومة العمل وهيكلية الإدارة والتدخل السريع وكذلك بوجود خبرات وإمكانيات مميزة».

وأكد ان الكويت على استعداد للمساهمة في الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة الحماية المدنية لمساعدة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب وسط إيطاليا العام الماضي وإعادة تأهيل وإعمار المناطق المدمرة.

وقال ان الكويت بمؤسساتها الإنسانية والخيرية الرسمية والأهلية تتطلع الى تعزيز التعاون البناء مع هيئة الحماية المدنية الإيطالية وتبادل الخبرات المشتركة بما يخدم المصلحة المشتركة.