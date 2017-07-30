وزعت حملة «الكويت بجانبكم» التي تمولها الجمعية الكويتية للاغاثة 60 طنا من المواد الغذائية و18 ألف قنينة مياه الشرب في احياء الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقال مسؤول التوزيعات بمؤسسة البارزاني الخيرية محمد بهاء الدين لـ «كونا» انه «في إطار حملة «الكويت بجانبكم» قامت الكويت يوم الاحد الماضي بتوزيع ألف سلة غذائية وتسعة آلاف قنينة ماء على أهالي حي تموز في الجانب الأيمن من الموصل».

وأضاف انه «تم توزيع ألف سلة غذائية وتسعة آلاف قنينة ماء على أهالي حي الرفاعي بالجانب الأيمن أيضا».

وأشار بهاء الدين الى ان اغلب احياء الجانب الأيمن من الموصل متأثرة بالعمليات العسكرية جراء تحريرها، اذ يعاني أهاليها من نقص شديد في المؤن والخدمات الأولية.

وأشاد بالمساعدات المقدمة من قبل الكويت لأهالي الموصل سواء كانوا في الأحياء المحررة او داخل المخيمات وخارجها.