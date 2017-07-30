القاهرة ـ هناء السيد

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط الشيخة نوال الحمود الصباح رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، كما التقت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية د.كمال حسن علي ومدير عام إدارة المنظمات والاتحادات السفير محمد خير والأمين العام المساعد السفير خليل الزوادي، حيث استعرضت دور الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف والأنشطة والمؤتمرات التي عقدها خلال الفترة الماضية، كما استعرضت الاستراتيجية التي يعمل بها الاتحاد منذ نشأته والتي تتعلق بالمساهمة في الحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأمني العربي، كما بحثت سبل التعاون بين الاتحاد والجامعة العربية.

وأضافت ان الاتحاد قام بتنفيذ العديد من أهدافه ولاسيما التواصل بين الحكومات العربية من خلال إقامة مؤتمرات الاتحاد السنوية ومنها مؤتمر لمكافحة التزوير في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. وذكرت الصباح ان الاتحاد قام بتشكيل «اللجنة العربية لمكافحة الغش الدوائي» وتم تشكيلها من الرقابات العربية لمتابعة التوصيات الصادرة عن مؤتمرات مكافحة التزوير في الدواء.

ونظم الاتحاد مؤتمره الدولي الثالث (غسيل الأموال وتمويل ومكافحة الإرهاب) في سبتمبر الماضي تحت عنوان وحدة الحكومات الدولية والعربية لمكافحة غسيل الأموال وتجفيف منابع تمويل الارهاب.

وأشارت الى ان التزوير والتزييف محرم وهو من الأمراض التي تفتك بالمجتمعات وتهز كيانها ومن أكبر الجرائم إثما وأشدها على الأفراد والمجتمعات.