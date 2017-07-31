الخالد استقبل مبعوث الرئيس الكيني

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقـصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والمبعوث الخاص لرئيس جمهورية كيـنيا والأمـين العام لحزب جوبيلي رافائيل توجو، حيث سلم سموه رسالة خطية من الرئيس اهورو كينياتا رئيـس جمـهورية كينيا الصديقة تتعلق بالعلاقات الثنائـية التي تربــط البـــلدين والشعبين الصديقين وسـبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها، سائلا سموه المولى تعالى ان يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها، متمنيا له موفور الصحة.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

والتقى الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا الأمين العام لحزب جوبيلي رافائيل توجو في قصر بيان امس، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد.