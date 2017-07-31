استقبل محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود محافظ النجف بجمهورية العراق الشقيق لؤي الياسري والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد.



وتبادل الطرفان الأحاديث الودية، التي تناولت العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تفعيلها على نحو عام.



وقد رحب الشيخ فيصل الحمود بزيارة المحافظ الياسري، مشيدا بجهودهم في تسهيل أمور الزوار الكويتيين إلى النجف الأشرف، مؤكدا في الوقت ذاته أن الكويت بلد الحرية ونموذج للتعايش بين الأديان والمعتقدات والمذاهب، ويرتبط أهلها بجميع طوائفهم برباط الوحدة الوطنية.



من جهته، أعرب محافظ النجف الياسري عن شكره وتقديره للشيخ فيصل الحمود على الحفاوة والكرم اللذين غمره بهما، متمنيا للكويت أميرا وحكومة وشعبا المزيد من الرخاء والازدهار وللعلاقات بين البلدين التقدم والنماء لما فيه مصلحة شعبيهما الشقيقين.

وفي نهاية اللقاء وجه محافظ النجف دعوة إلى الشيخ فيصل الحمود لزيارة النجف الأشرف، الذي شكره على دعوته.