الأذينة: الإستراتيجية تهدف لحماية ومراقبة الأصول والبنى التحتية الحيوية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية بالكويت

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ورئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم مثيب الاذينة حيث قدما لسموه شرحا حول الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للكويت 2017 ـ 2020 والتي تهدف إلى رسم خارطة طريق نحو تعزيز امن المعلومات بكل أشكاله واتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك.هذا، وأشاد سموه بالقائمين على الاستراتيجية والتي تعتبر خطوة رائدة في مجال الأمن الإلكتروني، متمنيا سموه لهم مزيدا من التقدم والنجاح.حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد ضيف الله شرار.

وألقى رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الاذينة كلمة بعد لقاء صاحب السمو الامير هذا نصها:«تشرفت بلقاء صاحب السمو وكان شرف اللقاء مبنيا على تقديم إستراتيجية الكويت للأمن السيبراني 2017 ـ 2020 وهي إستراتيجية فنية قائمة على ثلاثة أمور الرؤية والمهمة والأهداف، وأهداف هذه الإستراتيجية هي تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي تدعم الاستخدام الآمن والصحيح للفضاء الالكتروني بالإضافة إلى الهدف الثاني وهو حماية ومراقبة الأصول والبنى التحتية الحيوية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية بالكويت، والهدف الثالث هو إتاحة سبل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات فيما بين مختلف الجهات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني.

ونحن على علم ان هذا الأمر يخص دول العالم اجمع خلال تطبيق منظومات المعلوماتية وشبكات الاتصالات وينبغي أن تكون هذه الشبكات قائمة على الثقة والأمن ومن خلال هذه الثقة والأمن يجب استخدام الأمن المعلوماتي للحفاظ على سرية وأمن هذه المعلومات قمنا اليوم بتقديم هذه الإستراتيجية في هذا الأمر إلى الكويت».وجاء في تقرير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للكويت 2017 ـ 2020 ما يلي:«أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحرك الرئيسي للمجتمعات في العصر الحديث وأضحت التغيرات التكنولوجية وثورة المعلومات العامل الأساسي للنمو الاقتصادي والتقدم الإنساني والتطوير الاجتماعي كما سهل لنا انتشار شبكات الاتصالات الوصول إلى كافة المعلومات والبيانات على اختلاف أنواعها وأماكنها ومن هنا تنبع المخاطر لما تمثله أهمية هذه المعلومات أو البيانات والتي يتم تداولها من خلال الشبكات.

ان اعتمادنا المتزايد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يجعلنا عرضة لمخاطر وتهديدات وهجمات إلكترونية فنقاط الضعف التقنية لأنظمة التشغيل والبرمجيات ونقص التشريعات المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بالحاسوب وضعف التنسيق الفعال بين الحكومة والشركات والمؤسسات والأفراد مكنت هواة التسلل والاختراق الإلكتروني ومجرمي الحاسوب المتخصصين من ممارسة أنشطة غير مشروعة تهدد الخدمات الأساسية المقدمة لأفراد المجتمع والحكومة والشركات والمؤسسات فانتشرت الهجمات والجرائم الإلكترونية بشتى أشكالها فقد انتشرت البرمجيات الخبيثة وهجمات حجب الخدمة الإلكترونية وسرقة البيانات الشخصية أو تلك المشمولة بحقوق الملكية الفكرية وإرسال الرسائل الإلكترونية المزعجة بغرض الابتزاز أو الاحتيال وانتحال الهوية الإلكترونية والنفاذ للأنظمة لغير المرخص له والتخريب والتلاعب بالأنظمة والبيانات ومهما تكن دوافع هؤلاء المخترقين والمجرمين فان جميع هذه الأنشطة تشكل خطرا على عمل المؤسسات والأفراد ولها تأثير ليس بالبسيط من الناحية الاقتصادية.

كما غدت الهجمات والجرائم الإلكترونية أكثر تنظيما لتتعدى المؤسسات والأفراد بل ولتصل الى الدول فأصبح بإمكان المجرمين استغلال الفضاء الإلكتروني لممارسة جرائم نشاطهم الإجرامي وبصورة مكملة للجريمة العادية وأصبحوا قادرين على أن ينظموا أنفسهم لتبادل المعلومات أو تشكيل عصابات إجرامية مستخدمين البنى التحتية والفضاء الإلكتروني لممارسة جرائمهم مثل غسيل الأموال والابتزاز والتهديد وتهريب المخدرات وتهريب الأسلحة والرشوة والاتجار بالبشر وسوء استغلال الأطفال والتلاعب المالي.كما أصبح هناك من يتبع مجموعات منظمة أو حكومات دول مما يعرض الأمن القومي لتحديات جديدة مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وينذر بنشوء حرب معلوماتية يمكن أن يترتب عليها تأثيرات جسيمة على اقتصاد الدولة وأمنها واستقرارها فهناك من يقوم بالتجسس الإلكتروني والاستخبارات وجمع المعلومات الحساسة أو نشر الشائعات والمعلومات المضللة الرامية إلى زعزعة الأمن بل وتمتد لتأخذ بعدا إرهابيا عندما تكون الأنظمة المستهدفة جزءا من بنية تحتية حيوية كالطاقة والكهرباء والماء ووسائل النقل وأنظمة الاتصالات والقطاع المالي والخدمات الطبية.وهنا يتبين لنا ضرورة حماية البنية التحتية وأصول وموارد الكويت الحيوية ووجوب تنظيم الاتصالات وتبادل المعلومات بين الشبكات مع توفير الرقابة المستمرة على تدفق المعلومات للتأكد من أنها لا تحمل أي تهديدات أو لا يتم استخدامها فيما يضر بمصالح الدولة والمؤسسات والأفراد.

وفي هذا الصدد فقد قامت العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بالكويت بتفعيل بعض المبادرات الهادفة لحماية البنية التحتية الوطنية والبيانات والأصول الخاصة فيها وصياغة سياسات وقواعد أمن المعلومات وتوفير وسائل الحماية ضد أية مخاطر محتملة من الفضاء الإلكتروني كما تم سن القوانين والتشريعات ذات الصلة بالجريمة الإلكترونية لتغطي الكثير من أنشطة مجرمي ومتسللي الفضاءات الإلكترونية إلا أنه لا زالت هناك حاجة ماسة لحوكمة هذه المبادرات وإدارة الأنشطة المرتبطة فيها والتأكد من وجود منهجية متكاملة وشاملة ومرنة لإدارة الأمن السيبراني الوطني وهو ما يتطلب وجود استراتيجية وطنية تعمل على التكامل بين تلك الجهود والمبادرات الخاصة بكل جهة والتأكد من معالجة كافة منافذ المخاطر الأمنية الإلكترونية سواء داخل المؤسسات أو بين منافذ الإنترنت والتي تربط الكويت بالعالم الخارجي.

إن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للكويت هي استجابة لإدراك حكومة الكويت لحجم التهديدات والتحديات الناتجة عن مخاطر الأمن السيبراني والتي تطول الدولة ومؤسساتها ككل، ولرسم خارطة الطريق نحو تعزيز أمن المعلومات بكل أشكاله للتأكد من تسخير جميع الإمكانيات واتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك. وتوضح هذه الاستراتيجية الرؤية المستقبلية والأهداف الأساسية للأمن السيبراني في الكويت كما تحدد الأولويات الاستراتيجية الساعية لتحقيق هذه الأهداف وتصف المبادرات والأنشطة هذه الاستراتيجية أيضا التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج عمل متكامل لتوجيه جهود الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص نحو تحقيق الأمن السيبراني الوطني ووفقا لرؤية حكومة الكويت.

الرؤيةضمان فضاء إلكتروني آمن ومرن لحماية المصالح الوطنية للكويت، حيث تتمثل رؤيتنا في الكويت بحماية مصالح الدولة المعرضة للمخاطر والتهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني واتخاذ جميع التدابير الأمنية لتعزيز القدرة على الإدارة والاستجابة لأي طارئ، ما يضمن تحقيق أكبر قيمة اقتصادية واجتماعية من استخدام الفضاء الإلكتروني والاستفادة من الإمكانيات والمزايا التي يوفرها من دون التعرض للمخاطر.المهمةخلق وتعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطني بجميع عناصرها التقنية والتنظيمية والرقابية والإدارية وفي مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوفير بيئة فضاء إلكتروني آمنة لتعزيز الأمن والازدهار لجميع الذين يعيشون ويعملون في الكويت.

الأهدافتقوم استراتيجية الأمن السيبراني على ثلاثة أهداف رئيسية لتمكن حكومة الكويت من تحقيق رؤيتها الخاصة بالأمن السيبراني الوطني:الهدف الأول: تعزيز ثقافة الأمن السيبراني التي تدعم الاستخدام الآمن والصحيح للفضاء الإلكتروني.الهدف الثاني: حماية ومراقبة الأصول والبنى التحتية الحيوية والمعلومات الوطنية والشبكة المعلوماتية في الكويت.الهدف الثالث: إتاحة سبل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات فيما بين مختلف الجهات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني».

صاحب السمو استقبل وزير الشؤون الخارجية العماني

استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ويوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة المستشار بالديوان الأميري محمد شرار ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله.

كما استقبل الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله على أرض المطار امس الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي بن عبدالله بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وحضر الاستقبال نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

الأمير عزى خادم الحرمين باستشهاد رجل أمن في القطيف

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد رجل أمن وإصابة عدد من زملائه جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمن خلال القيام بمهامها في حي المسورة بمحافظة القطيف في المملكة العربية السعودية الشقيقة، معربا سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مؤكدا سموه وقوف الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمتها ومجددا موقف الكويت الرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد رجل أمن وإصابة عدد من زملائه جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمن خلال القيام بمهامها في حي المسورة بمحافظة القطيف في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.