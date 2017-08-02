استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان ظهر امس مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عدنان شهاب الدين وأعضاء مجلس الإدارة كلا من د.فايزة الخرافي وهاني حسين ود. صلاح عبداللطيف العتيقي وم. خالد الخضير والمستشار بالديوان الاميري د. يوسف الابراهيم، حيث قدموا لسموه نائب المدير العام للشؤون العلمية د. سالم فلاح الحجرف، ونائب المدير العام للادارات والبرامج المساندة د. أماني علي البداح وذلك بمناسبة تعيينهما بمنصبيهما الجديدين كما اطلعوا سموه على أهم انجازات المؤسسة للعام 2016.

وأعرب د. عدنان شهاب الدين عن تشرفه وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة بلقاء سمو الأمير حيث أطلعوا سموه على أهم انجازات المؤسسة خلال عام 2016.

وقال شهاب الدين في كلمة عقب لقاء سمو الأمير «تشرف اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومديرها العام لمقابلة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بمناسبة تعيين نائبين للمدير العام في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث رحب سموه وابدى ترحيبه بالنائبين د. سالم فلاح الحجرف ود. اماني علي البداح بمناسبة موافقة مجلس ادارة المؤسسة على تعيينهما، كما أبدى ترحيبه بإنجازات المؤسسة وتطلع إلى لقاءات قريبة جدا للتعرف على آخر ما توصلت اليه المؤسسة».

الى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى دوريس لويتهارد رئيسة الاتحاد السويسري الصديق، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني للاتحاد السويسري الصديق، متمنيا لها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى دوريس لويتهارد رئيسة الاتحاد السويسري الصديق ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني للاتحاد السويسري الصديق، راجيا لها موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

من جانب آخر بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لجمهورية بنين الصديقة متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لجمهورية بنين الصديقة، راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.