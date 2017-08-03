بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيات إلى إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وإلى رؤساء دول التحالف الدولي لعودة الشرعية الكويتية الشقيقة والصديقة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لجريمة الاحتلال العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس 1990 عبر فيها سموه عن شكر الكويت قيادة وحكومة وشعبا على المواقف المشرفة لهذه الدول الشقيقة والصديقة ولشعوبها في دعم الحق الكويتي ونصرته والمشاركة في قوات التحالف الدولية لدعم الشرعية الدولية لتحرير الكويت ودحر ذلك الاحتلال والعدوان الآثم، مؤكدا سموه أن هذه المواقف النبيلة لن ينساها الشعب الكويتي وستظل ماثلة في ذاكرته، متمنيا سموه ، رعاه الله، لهم موفور الصحة والعافية، وللعلاقات المتميزة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة كل التطور والنماء.

من جهة اخرى، استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك .

واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جورجي إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لجمهورية مقدونيا الصديقة، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جورجي إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لجمهورية مقدونيا الصديقة راجيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.