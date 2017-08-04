بلدنا صغير مسالم «لا احنا جيش هجومي ولا احنا مدورين طلايب» ومستعدون لصد أي ضربة عسكرية

بانتظار تغيير بعض التشريعات في قانون الجيش ليسهم في استقطاب المتقدمين من أبناء العسكريين

تمرين عسكري ضخم في افتتاح قوة واجب «صباح» بأكملها 25 و26 فبراير المقبل

الوضع مطمئن وليس هناك أي استنفارات للجيش





عبدالهادي العجمي

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد عن الفخر والاعتزاز بما تقوم به القوة البرية في الجيش الكويتي من دور مهم ومشرف في أداء وتنفيذ واجباتها الموكلة إليها.



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الشيخ محمد الخالد لقطاعات القوة البرية شملت معسكر (عريفجان) التابع للقوات الأميركية جنوبي البلاد والقوة البرية المرابطة في الحدود الشمالية ومركز قيادة واجب (صباح) للردع السريع يرافقه رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر وكان في استقباله آمر القوة البرية اللواء الركن الشيخ خالد الصالح الصباح وأمار الكتائب من الضباط وذلك تزامنا مع ذكرى الاحتلال العراقي للكويت.



واكد الخالد ان الجيش الكويتي قادر على امتصاص الضربة الأولى لأي هجوم تتعرض له البلاد لا قدر الله وان نوفق في عملية فلسفة المؤسسة العسكرية وقادرين عليها، وذلك من خلال ما رأيته من التطور السريع في عملية الاستعدادات والتجهيزات القتالية.



وأعرب الخالد عن بالغ سعادته بوجوده في الحدود الشمالية بين اخوانه وزملائه من منتسبي المؤسسة العسكرية ونقل الخالد تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتمنيات سموه لهم بالتوفيق والسداد.وقال الشيخ محمد الخالد ان تاريخ ٢ اغسطس يعرفه كل كويتي وما تعرضت له الكويت من الغدر متضرعا الى الله العلي القدير ان يجعل شهداءنا الابرار بجنات الخلد.ولفت الخالد الى انه قام بزيارة للقوات الأميركية الصديقة في معسكر عريفجان بجنوب البلاد ومن ثم قام بزيارة الى «بحرة حوشان» شمال البلاد.



وقال الخالد: زرت هذا الموقع عدة مرات ورأيت التقدم والتطور والاداء والجاهزية بخطوات جدا متقدمة بفضل من رب العالمين. واكد اهتمام القيادة العسكرية بالارتقاء بمستوى اداء الجيش الكويتي ليكون على أتم الاستعداد لحماية أمن واستقرار البلاد معربا عن الشكر والتقدير بدعم صاحب السمو الامير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد لتطوير الجيش الكويتي وتعزيزه لحماية البلاد.



وتابع الخالد: بدأنا بالعمل بالخدمة الوطنية وكان تاريخ التطبيق العاشر من مايو الماضي والذي صادف فترة الاختبارات للثانوية العامة ومن ثم دخول الشهر الفضيل وحدث بعض التأخير في التسجيل للمكلفين، ولكن من خلال التوعية والتنبيه في وسائل الاعلام كافة والتي نقدر جهودها ونشكرها لوقوفهم مع الوزارة اصبح عدد المسجلين بتزايد ملحوظ ولا يختلف اثنان في ان هناك شابا كويتيا يسمح لنفسه بأن يطلق عليه «متخلف عن الخدمة الوطنية» لكن هناك بعض الشباب يجهلون بالقوانين ومواعيد التسجيل ونريد جهود وسائل الاعلام معنا أيضا.



وفي شأن اعداد المتقدمين للتطوع في الخدمة العسكرية من ابناء الشهداء والاسرى وابناء المنتسبين الى الجيش اكد الشيخ محمد الخالد ان باب التسجيل مفتوح لهذه الشريحة للعمل في الجيش إذ ان اعداد المتقدمين تبعث على الارتياح «والآن نحن بانتظار المؤسسة التشريعية لتغير بعض التشريعات في قانون الجيش ليساهم في استقطاب المتقدمين من هذه الشريحة».وقال ان الباب مفتوح كذلك لأبناء الكويت للتقدم في كافة الدورات سواء دورات الاغرار او الرقباء او الضباط والطيران لتعزيز الطاقة الاستيعابية بما يخص القوة البشرية.



وبالنسبة للتسليح قال الخالد: بلدنا صغير دفاعي مسالم لكن حرصت ان انقل لاخواني القادة «لا احنا جيش هجومي ولا احنا مدورين طلايب»، ولكن لا قدر الله وحدثت أية هجمات على البلاد فنحن قادرون على امتصاصها من الضربة الاولى ونكون وفقنا في عملية فلسفة المؤسسة العسكرية ونحن قادرون عليها مما رأيته من خلال التطور السريع في عملية التجهيزات القتالية.



وأضاف الخالد: في 25 و26 فبراير من العام المقبل سيكون هناك تمرين كبير خلال افتتاح قوة واجب صباح بأكملها وسترون أبناءكم على الطبيعة في هذا الموقع من خلال التمارين.وقال الخالد: ان العسكري دون تمرين وتعليم مستمر ليس بعسكري ولذلك نحن نركز على التدريب والتعليم في عملية صقل مهارة العسكري وبشكل دائم.



واكد الخالد ان الوضع مطمئن وليست هناك أية استنفارات للجيش مطلقا لافتا الى انه ليس بالضرورة ان تكون هناك حشود عسكرية او حالة استنفار لعمل هذه التمارين.وأوضح ان هذه التمارين جزء لا يتجزأ من عمل رجال القوات المسلحة فهذا عملهم على مدار الساعة وعلى مدار اليوم وعلى مدار الشهر وعلى مدار السنة، واختتم الخالد زيارته بقوله «هناك رجال حريصون على اداء واجبهم وانا حرصت ان أتواجد بينهم».

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين

ردا على سؤال احد الصحافيين حول الذكرى الـ27 للاحتلال العراقي الغاشم، قال الشيخ محمد الخالد: «لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين، ٢ اغسطس 1990 شيء و2 اغسطس 2017 شيء ثان، بالتأكيد بتوفيق من الله ووجود هؤلاء الرجال».

من اجواء الجولة

٭ قام الشيخ محمد الخالد بزيارة القوات الأميركية بمعسكر عريفجان جنوب البلاد ومن ثم تفقد القوات البرية في بحرة حوشان، وكانت جولته الاخيرة على الموقع الاداري لميدان الأديرع شمال غرب البلاد.

٭ نقل الخالد تحيات وزير الدفاع الأسبق الفريق الركن متقاعد الشيخ احمد الخالد والذي يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأميركية لرئيس الأركان وآمر القوة البرية اللواء الركن الشيخ خالد الصباح والضباط وضباط الصف الموجودين.