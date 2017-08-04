تفضل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بمكتبه صباح امس بتولية الملازم جراح خالد عبدالرزاق والملازم عبدالله جواد عبدالكريم الدفعة (44) من الجمهورية الايطالية الصديقة وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهما ضابطين بالجيش الكويتي.

بدأ الحفل بقراءة المرسوم الأميري، بعدها تفضل الخالد بتقليد الضابطين رتبهما، ومن ثم أديا القسم القانوني بهذه المناسبة.

بعد ذلك هنأ الخالد الضابطين بهذه التولية بكلمة قال فيها: نبارك لكما ونهنئكما بحصولكما على ثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن تحافظا على هذا القسم، وتضعا مصلحة الوطن نصب أعينكما والمحافظة عليه والذود عنه وتسخرا انفسكما ومواهبكما في خدمة الكويت، راجيا من الله العلي القدير التوفيق والنجاح لكما في حياتكما العلمية والعملية لخدمة وطننا الحبيب تحت ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ومعاون رئيس الأركان لهيئة الادارة والقوى البشرية اللواء الركن خالد مضحي الشمري ورئيس هيئة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع اللواء الركن وليد عبداللطيف السردي ومساعد آمر القوة الجوية العميد الركن طيار عبدالله البطي وعدد من كبار الضباط.