دعت سفارتنا في المملكة المتحدة المواطنين الكويتيين الزائرين والمقيمين في بريطانيا الى ضرورة توخي الحيطة والحذر من تزايد عمليات الاعتداء بالمواد السائلة ومن ضمنها الأسيد الحارق بغرض السرقة.

وأهابت السفارة في بيان تلقته (كونا) بالمواطنين الكويتيين تجنب السير في الأزقة والأماكن المظلمة القريبة من الأماكن السياحية في لندن والتي تستغلها مجموعات من اللصوص المحترفين لتنفيذ اعتداءاتها.

ودعت الى تجنب الظهور بمقتنيات ثمينة تفاديا لسرقتها او التعرض لاعتداء جسدي في محاولة لسرقتها مناشدة الإسراع في ابلاغ الشرطة والتواصل مع السفارة في حال التعرض لاي اعتداء.

وطالبت السفارة جميع المواطنين في حال تعرضهم الى طارئ لاسمح الله بالاتصال فورا بالسفارة على الرقم 004420075903400 موضحة ان موظفي الشؤون القنصلية يعملون على مدار الـ24 ساعة وعلى اتم الاستعداد لتقديم كل الدعم والرعاية للمواطنين.