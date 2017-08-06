twitter facebook google plus whatsapp viber telegram email ممثل الأمير يشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية لروحاني الأحد 2017/8/6 المصدر : الأنباء - طهران - كونا عدد المشاهدات 470 A+ A- ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد المستشار بالديوان الأميري د. يوسف الإبراهيم لدى مغادرته البلاد بحضور السفير مجدي الظفيريممثل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد المستشار بالديوان الأميري د.يوسف الابراهيم خلال حضوره مراسم اداء اليمين الدستورية حضر ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد المستشار بالديوان الأميري د.يوسف الابراهيم عصر امس المراسم الرسمية لأداء اليمين الدستورية للدورة الثانية لولاية الرئيس د.حسن روحاني رئيسا للجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة وذلك في العاصمة طهران.