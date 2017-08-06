تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة بلجيكا الصديقة لدى البلاد بييت هيربوت وذلك خلال اللقاء الذي تم اليوم الأحد حيث أعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد وللعلاقات الثنائية بين البلدين بالمزيد من التقدم والنماء.
حضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.