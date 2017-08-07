استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.

الى ذلك بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس خوان ايفو مورالس ايما رئيس جمهورية بوليفيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس خوان ايفو مورالس ايما رئيس جمهورية بوليفيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لجمهورية بوليفيا الصديقة متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى باتريك لينتون ألن حاكم عام جامايكا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة الى باتريك لينتون ألن حاكم عام جامايكا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.