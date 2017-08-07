تسلم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة بلجيكا لدى البلاد بييت هيربوت وذلك خلال اللقاء الذي تم امس حيث أعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد وللعلاقات الثنائية بين البلدين بالمزيد من التقدم والنماء.

كما تسلم الشيخ صباح الخالد نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية غينيا لدى البلاد مامادي ترازي وذلك خلال اللقاء الذي تم امس حيث تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاءين نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.