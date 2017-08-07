غادر مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله البلاد ظهر اليوم، متوجها الى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

بعدها سيتوجه مبعوث سموه حفظه الله إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة لتسليم رسالة خطية من سموه إلى أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي.